Notre passé nous montre le chemin : Jean-Claude Crevoisier

L’avènement du canton du Jura n’a pas été un long fleuve tranquille et un esclandre resté fameux a fait capoter la fête destinée à célébrer l’entrée en souveraineté. Jean-Claude Crevoisier a été un des protagonistes de cet épisode et le raconte dans la chronique « Notre passé nous montre le chemin » réalisée dans le cadre des 50 ans du vote du 23 juin 1974. Le 6 mars 1979, le jeune conseiller national socialiste monte à la tribune pour dénoncer l’additif constitutionnel qui comprenait le mécanisme des plébiscites en cascade. Il essuie alors une vive réplique du conseiller fédéral en charge du dossier, le PDC Kurt Furgler, qui parle de « mensonges » et de « bêtise ». Le Rassemblement jurassien demande des excuses et la tension devient si vive que le Gouvernement jurassien décide d’annuler la fête prévue le 11 mai 1979 pour marquer la création du canton du Jura en compagnie des autorités des autres cantons et de la Confédération.