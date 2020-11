L'armée viendra en aide aux hôpitaux - 2500 militaires disponibles

Les hôpitaux seront à nouveau appuyés par l'armée si nécessaire dans la lutte contre le coronavirus. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d'envoyer jusqu'à 2500 militaires en service d'appui pour les soins ou le transport de patients.

Avec la deuxième vague de la pandémie de Covid-19, l'explosion du nombre de cas et des hospitalisations ainsi que la saturation des unités de soins intensifs, plusieurs cantons ont déjà demandé le soutien de l'armée. La décision du Conseil fédéral permet aux cantons et aux hôpitaux de bénéficier d'un soutien pour les soins de base et traitements généraux, le prédiagnostic et le dépistage.

L'armée mettra aussi à disposition du personnel et du matériel pour élever les capacités des unités de soins intensifs, notamment avec des respirateurs et de la surveillance. Après une formation spécifique, des militaires pourront être déployés dans les unités de soins intensifs. Des véhicules sanitaires et des chauffeurs militaires seront à disposition pour le transport des malades.

Conditions

La décision s'appliquera jusqu'au 31 mars. Elle doit encore être approuvée formellement par le Parlement. Les cantons, qui font appel à ces aides, ne pourront en bénéficier que s'ils démontrent qu'ils ont épuisé toutes les autres possibilités, y compris le recours à la protection civile, au service civil, aux pompiers et au secteur privé.

Les cantons devront ainsi prouver qu’ils ne peuvent recruter personne d'autre sur le marché du travail, que la possibilité d’engager des chômeurs a été épuisée et qu’il n’y a plus d’étudiants en médecine, de samaritains et autres volontaires disponibles. Ils devront également démontrer que la prise en charge de patients ne peut pas être assurée par d’autres hôpitaux et que les interventions non urgentes doivent être reportées pour libérer des capacités.

L’Etat-major fédéral Protection de la population, sous la direction de l’Office fédéral de la santé publique, vérifie le respect de ces conditions en concertation avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé. Les demandes acceptées sont mises en oeuvre par le Service sanitaire coordonné.

En mars déjà

Comme pour l’engagement qui avait été effectué ce printemps, les militaires engagés se verront imputer jusqu’à un maximum de 38 jours de service (deux cours de répétition). Le service d’appui de l’armée suisse est assuré par des formations professionnelles, des militaires en service long, des formations en service et des volontaires.

Lors de la première vague, le Conseil fédéral avait mis à disposition dans un premier temps 3000 militaires pour soutenir les services de santé. Toutes tâches confondues, 6000 militaires ont été engagés dans la lutte contre le coronavirus jusqu'à la fin juin.

/ATS