Les candidats au gouvernement entrent dans la dernière ligne droite

Dernière ligne droite pour les candidats au Conseil fédéral. Ils ont entamé mardi leur deuxième série d'auditions auprès des groupes parlementaires.

Le Centre, les Vert-e-s et les Vert'libéraux ont ouvert les feux. A 14h45, ils ont reçu respectivement les deux UDC, Albert Rösti et Hans-Ueli Vogt, et la socialiste Elisabeth Baume-Schneider. Eva Herzog commencera sa ronde à 15h30 chez les Vert'libéraux.

Seul le Centre auditionne les quatre prétendants au Conseil fédéral mardi. Le PLR et les Vert'libéraux n'ont plus qu'à entendre les arguments des socialistes. Ils ont déjà rencontré MM. Rösti et Vogt la semaine passée. Les Vert-e-s, qui ont déjà vu Mmes Herzog et Baume-Schneider, et les socialistes se concentreront eux sur les candidats conservateurs.

Les pronostics vont bon train pour savoir qui succédera à Simonetta Sommaruga et Ueli Maurer. Les deux favoris, le Bernois Albert Rösti et la Bâloise Eva Herzog, semblent toujours en passe de l'emporter. Le Parlement serait réticent à offrir une majorité aux Latins. L'origine jurassienne d'Elisabeth Baume-Schneider serait donc rédhibitoire. Le Zurichois Hans-Ueli Vogt est quant à lui vu comme trop imprévisible.

/ATS