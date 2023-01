Un record de température à Delémont pour commencer 2023

Des températures élevées, inhabituelles pour la saison, continuent de prévaloir en Suisse en ce début d'année. Dimanche matin, un nouveau record pour un mois de janvier a déjà été enregistré à Delémont (JU).

Localement, les températures matinales étaient supérieures à la température la plus élevée jamais enregistrée pour le Nouvel An : plus de 19 degrés à Delémont à 06h20 et 17,7 degrés à Altdorf (UR), selon le service météorologique Meteonews.

Ces températures douces sont dues à une masse d'air exceptionnellement douce en raison du foehn, ou, dans le nord-ouest du pays, au vent du sud-ouest.

/ATS