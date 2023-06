Ensoleillement record pour ce mois de juin

Le temps a été particulièrement clément pendant le mois qui vient de s'écouler. Au Nord des Alpes, il s'agit du mois de juin le plus ensoleillé depuis le début des mesures.

Il s'agit en outre du cinquième mois de juin le plus chaud enregistré depuis 1864, a souligné MétéoSuisse jeudi. En moyenne nationale, la température a atteint 14,9 degrés, soit 2,3 degrés de plus que la norme 1991-2020.

Les cinq mois de juin les plus chauds ont tous été mesurés après 2000, le précédent record remonte à l'été caniculaire de 2003 avec 17,3 degrés en moyenne. Le mois de juin s'est réchauffé de 2,5 degrés en Suisse entre la période préindustrielle (1871-1900) et aujourd'hui.

Sec et ensoleillé

Au Nord des Alpes, le temps a par ailleurs été particulièrement sec et ensoleillé, notamment en raison de la bise. La persistance d'un temps anticyclonique durant la première moitié du mois a entraîné un ensoleillement mensuel élevé dans cette région.

Dans le nord de la Suisse, il s’agit de l'un des mois de juin les plus ensoleillés depuis le début des mesures. Le site de Bâle-Binningen a mesuré plus de 320 heures d'ensoleillement, contre moins de 300 heures mesurées jusqu'à présent.

La Suisse a aussi connu ses premières journées tropicales à partir du 18 juin, avec des températures maximales journalières de 30 degrés et plus. Les valeurs les plus élevées ont été enregistrées à Coire avec 35,4 degrés, Schiers (GR) avec 33,5 degrés et Oberriet (SG) avec 33,2 degrés. Au Sud des Alpes, c'est Biasca (TI) qui a enregistré la valeur la plus élevée avec 32,4 degrés.

Manque de pluie persistant

Des orages ont ensuite éclaté dans plusieurs endroits de Suisse. Le 22 juin, un front orageux a provoqué de fortes rafales de vent. Sur le site de mesures de St-Prex, au bord du Léman, un nouveau record local de vent a été atteint, avec 135 km/h. Le soleil est ensuite vite revenu et l'épisode orageux n'a pas compensé la sécheresse.

Dans de nombreuses régions, les sommes mensuelles de précipitations sont restées inférieures à 50% de la norme 1991-2020, sauf au sud des Alpes où elles ont atteint localement 90 à 110% de la norme.

A noter que vendredi, une perturbation active va probablement donner des précipitations localement significatives, ce qui va réduire le déficit pluviométrique, conclut MétéoSuisse.

/ATS