Viola Amherd quitte le Conseil fédéral

La ministre de la défense Viola Amherd a annoncé mercredi sa démission pour fin mars. La Valaisanne a été élue en décembre 2018. Elle a été la première femme à diriger le Département de la défense, de la protection de la population et du sport.

L'annonce de la démission intervient quelques semaines après que Mme Amherd a terminé son année présidentielle. La démission du président du parti centriste Gerhard Pfister en début de semaine a relancé les rumeurs sur le départ de Mme Amherd.

Désormais, les choses sont claires. 'Après plus de 30 ans de politique active, dont plus de 25 ans dans une fonction exécutive, il est temps de laisser la place à du sang neuf', a-t-elle déclaré.

Elle a dit mener des réflexions depuis 'un certain temps'. Chaque conseiller fédéral prend une telle décision seul et soi-même, a-t-elle assuré, interrogée si son annonce était liée aux pressions de l'UDC appelant à sa démission. Selon elle, une fois que la décision a été prise, celle-ci devait être clairement et rapidement médiatisée, pour éviter des incertitudes.

La politicienne du Centre de 62 ans, originaire de Brigue-Glis (VS), est membre du gouvernement fédéral depuis 2019 et a succédé à Doris Leuthard.

/ATS