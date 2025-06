Le National devrait avaliser le budget pour l'armée sans surprise

Le budget de l'armée devrait être approuvé par le Conseil national jeudi. Après un âpre débat, les conseillers nationaux sont entrés en matière par 166 voix contre 23. La gauche a vainement tenté de faire échouer le dossier.

Le Conseil fédéral demande des crédits d'engagement de 1,69 milliard de francs pour 2025, dont 1,5 milliard pour le programme d'armement, notamment pour des nouveaux blindés. Ces dépenses se fondent sur l'objectif du Parlement d'allouer à l'armée 1% du PIB d'ici 2032.

'Il y a urgence à investir dans l'armement en raison de la situation géopolitique et des délais d'achat', a expliqué Jacques Nicolet (UDC/) au nom de la commission des finances. 'L’objectif est d’augmenter notre capacité à durer', a avancé Jacqueline de Quattro (PLR/GE) pour la commission de la politique de sécurité.

Le nouveau chef du Département fédéral de la défense, Martin Pfister, a rappelé que, même si le risque d'une attaque traditionnelle directe sur la Suisse est faible, l'armée doit avoir les capacités de défendre le pays. Mais la phase d'achat est longue. Il faut donc renforcer la capacité de défense rapidement.

Pas de guerre en Suisse

La gauche est clairement opposée aux crédits. 'La guerre contre Poutine a lieu sur le sol ukrainien, et pas en Suisse. La probabilité que des chars russes se retrouvent au bord du Rhin est faible. Mais il existe d'autres menaces réelles', a argumenté Balthasar Glättli (Vert-e-s/ZH).

Et de mentionner les cyberattaques, la radicalisation, l'abus des médias sociaux et la déstabilisation de notre démocratie. Pour se défendre contre les cyberattaques, il faut une cyberdéfense, a ajouté Fabian Molina (PS/ZH). Il faut une meilleure protection de la population contre les dangers naturels, une meilleure coopération internationale et un service de renseignement fort.

Et d'appeler à renforcer la coopération internationale et une politique active pour la paix. 'C'est la meilleure défense', a argué M. Molina.

Clarence Chollet (Vert-e-s/NE) a critiqué une 'liste au Père Noël' sans vision d'ensemble et déconnectée de la réalité. Sarah Wyss (PS/BS) a également rappelé que l'armée n'arrive déjà pas à régler ses problèmes. Des centaines de millions de francs ont été engloutis dans des projets informatiques qui sont bloqués, les drones ne sont toujours pas livrés. Et il manque encore un contre-financement pour l'augmentation du budget de l'armée.

Trop timide

Pour l'UDC, le programme du Conseil fédéral est encore trop timide. 'C'est le strict minimum', a argué Jean-Luc Addor (UDC/VS). Et de mentionner notamment la modernisation des chars Leopard. 'Les moyens sont insuffisants pour garantir l'équipement des troupes'. Le PLR a aussi rappelé que la situation avait 'dramatiquement changé'.

Les deux partis soutiennent également le milliard supplémentaire pour l'achat de munitions. 'Cela n'a aucun sens d'acquérir des systèmes de défense sol-air ou d'artillerie sans les munitions', a estimé M. Addor.

Fin des Tigers?

Le National devrait aussi accepter de mettre au rebut les F-5 Tiger. Ces avions sont trop chers à maintenir, a expliqué la rapporteuse de commission. Par ailleurs, ils ne contribuent guère au renforcement de notre capacité de défense.

Pour l'UDC, c'est un mauvais moment pour réduire les capacités de l'armée. Si les Tiger sont mis hors service, la Suisse aura une lacune de sécurité dès 2030, a avancé Markus Schnyder (UDC/GL). 'Il n'y aura plus de jets de combat dans le ciel.'

Pour Heinz Theiler (PLR/SZ), cette mise hors service fait mal. Mais elle permet d'investir 44 millions de francs par année dans d'autres domaines de l'armée.

Le débat se poursuit.

/ATS