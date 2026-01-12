Plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

Un avocat sédunois et son épouse ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public valaisan ...
Plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

Un avocat sédunois et son épouse ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public valaisan. Celle-ci concerne la publication d'une caricature de Charlie Hebdo, en lien avec le drame de Crans-Montana.

Un couple a déposé une plainte pénale à l'encontre de Charlie Hebdo et d'Eric Salch, auteur d'une caricature en lien avec l'incendie de Crans-Montana. (Photo : Keystone / Cyril Zingaro) Un couple a déposé une plainte pénale à l'encontre de Charlie Hebdo et d'Eric Salch, auteur d'une caricature en lien avec l'incendie de Crans-Montana. (Photo : Keystone / Cyril Zingaro)

 

« Le dessin du jour », publié vendredi, croque deux skieurs, accompagnés de l'inscription « Les brûlés font du ski » et, plus bas, « La comédie de l'année », en référence au film comique de 1979 « Les Bronzés font du ski ».

Cette caricature diffusée le jour des obsèques nationales a choqué dans l'opinion publique valaisanne et suisse. A tel point qu'une plainte pénale contre Charlie Hebdo et l'auteur du dessin, Éric Salch, a été adressée à la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud.

 

« Aucun intérêt »

Selon les co-auteurs de la plainte, la caricature tombe sous l'article 135 du Code pénal, qui définit les formes de représentations de la violence.

« Le dessin de Salch porte atteinte à la dignité des victimes. Il ne montre pas la violence subie pour la dénoncer, mais neutralise la violence subie par le rire », s'offusque le couple. « La caricature ne présente aucun intérêt culturel, artistique, scientifique ou informatif prépondérant. »

« Nous demandons qu'une instruction pénale soit ouverte et qu'en cas de condamnation du Tribunal, qu'il soit prononcé une créance compensatrice, dont le produit sera affecté par l'Etat à toutes les victimes », concluent-ils.

/ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Crans-Montana renonce à être partie plaignante

Crans-Montana renonce à être partie plaignante

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 15:37

Trois candidats en lice pour le Conseil d'Etat vaudois

Trois candidats en lice pour le Conseil d'Etat vaudois

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 13:06

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 15:29

Le management de Valérie Dittli critiqué

Le management de Valérie Dittli critiqué

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 14:06

Articles les plus lus

Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 10:12

Trois candidats en lice pour le Conseil d'Etat vaudois

Trois candidats en lice pour le Conseil d'Etat vaudois

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 13:06

Le management de Valérie Dittli critiqué

Le management de Valérie Dittli critiqué

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 14:06

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 15:29

Un snowboardeur blessé lors d’une avalanche à Kippel (VS)

Un snowboardeur blessé lors d’une avalanche à Kippel (VS)

Suisse    Actualisé le 11.01.2026 - 20:48

Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 10:12

Le management de Valérie Dittli critiqué

Le management de Valérie Dittli critiqué

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 14:06

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Jacques Moretti officiellement en détention préventive

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 15:29

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 10.01.2026 - 18:59

Les hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes

Les hommages continuent tandis que des questions restent ouvertes

Suisse    Actualisé le 11.01.2026 - 20:42

Un snowboardeur blessé lors d’une avalanche à Kippel (VS)

Un snowboardeur blessé lors d’une avalanche à Kippel (VS)

Suisse    Actualisé le 11.01.2026 - 20:48

Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

Evénements d'Albert Rösti annulés lundi en raison d'une maladie

Suisse    Actualisé le 12.01.2026 - 10:12