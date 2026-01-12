Plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo

Un avocat sédunois et son épouse ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public valaisan. Celle-ci concerne la publication d'une caricature de Charlie Hebdo, en lien avec le drame de Crans-Montana.
« Le dessin du jour », publié vendredi, croque deux skieurs, accompagnés de l'inscription « Les brûlés font du ski » et, plus bas, « La comédie de l'année », en référence au film comique de 1979 « Les Bronzés font du ski ».
Cette caricature diffusée le jour des obsèques nationales a choqué dans l'opinion publique valaisanne et suisse. A tel point qu'une plainte pénale contre Charlie Hebdo et l'auteur du dessin, Éric Salch, a été adressée à la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud.
« Aucun intérêt »
Selon les co-auteurs de la plainte, la caricature tombe sous l'article 135 du Code pénal, qui définit les formes de représentations de la violence.
« Le dessin de Salch porte atteinte à la dignité des victimes. Il ne montre pas la violence subie pour la dénoncer, mais neutralise la violence subie par le rire », s'offusque le couple. « La caricature ne présente aucun intérêt culturel, artistique, scientifique ou informatif prépondérant. »
« Nous demandons qu'une instruction pénale soit ouverte et qu'en cas de condamnation du Tribunal, qu'il soit prononcé une créance compensatrice, dont le produit sera affecté par l'Etat à toutes les victimes », concluent-ils.
