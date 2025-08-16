6400 places d'apprentissage à pourvoir à la rentrée en Suisse

Quelque 6400 places d'apprentissage étaient encore à pourvoir en Suisse à la mi-août, au début ...
Photo: KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Quelque 6400 places d'apprentissage étaient encore à pourvoir en Suisse à la mi-août, au début de l'année scolaire, en particulier dans la construction, la restauration et l'industrie des machines. C'est un quart de moins qu'il y a douze mois (8500).

Ces chiffres, publiés vendredi par la plateforme Yousty sur l'apprentissage, montrent que les entreprises ont cette année moins de difficultés à recruter. Le nombre de jeunes souhaitant effectuer un apprentissage a aussi augmenté, a précisé la porte-parole de Yousty Lale Scirocco à Keystone-ATS.

En outre, les entreprises ont mené des campagnes actives, notamment sur les réseaux sociaux. Sur les 6400 places à pourvoir, près de 1800 concernent le secteur de la construction, 600 la restauration et autant l'industrie des machines ainsi que la santé.

/ATS
 

