Attaque à l'acide: agresseur condamné à la prison

Le jeune homme, qui avait attaqué une jeune femme à l'acide en février 2021 à Neuchâtel, a été condamné mardi à 6 ans et trois mois de prison. Le tribunal a expliqué que la méthode utilisée est particulièrement 'odieuse'.

'Le prévenu est retenu coupable de lésions corporelles graves car la défiguration de la victime est grave et permanente et celle-ci souffre dans sa santé psychique. Il n'y a pas besoin que ce soit encore plus grave pour que l'infraction soit réalisée', a déclaré Bastien Sandoz, président du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

La jeune femme, ex-petite amie de l'agresseur afghan, avait été frappée à la tête avec un objet solide, avant d'être aspergée d'acide au visage dans un garage collectif souterrain de Neuchâtel. La victime avait pu se réfugier chez un voisin, qui l'avait douchée toute habillée, limitant les dégâts causés par l'acide.

Les conséquences auraient pu être encore plus graves, si la victime avait ingéré de l'acide, a ajouté Bastien Sandoz.

/ATS