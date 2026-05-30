Attaque au couteau de Winterthour: entre radicalisation et psychose

Médecins légistes et psychologues se penchent dans la presse sur l'attaque au couteau de Winterthour (ZH). Dans une interview au Blick, le psychologue allemand Ahmad Mansour, spécialiste de la radicalisation, met en garde contre une vague de radicalisation.

On est armés pour diagnostiquer les maladies mentales, mais pas assez pour détecter les tendances à la radicalisation, explique-t-il. Selon lui, 'l'instabilité psychique et l'idéologie ne s'opposent pas, mais coexistent et se renforcent mutuellement'.

M. Mansour critique la clinique qui avait laissé sortir l'homme de 31 ans la veille de l'attaque qui a fait trois blessés. 'Je pense qu'elle a évalué le diagnostic, mais pas le risque idéologique. Ne voir qu'un seul aspect, c'est courir à l'échec.'

Le psychologue et criminologue Jérôme Endrass voit les choses différemment. Comme l'homme ne présentait aucun signe de danger immédiat, la clinique l'a laissé partir, a-t-il déclaré à la NZZ. 'Bien sûr, les médecins traitants tiennent compte du danger pour autrui, mais ils ne procèdent pas à une évaluation des risques', a déclaré celui qui est directeur adjoint de l'Office d'application des peines et de la réinsertion du canton de Zurich,

/ATS