Changement climatique/GIEC: « La Suisse a déjà eu un avant-goût »

'La Suisse est elle aussi déjà fortement touchée par le changement climatique', a observé lundi Erich Fischer, un des cinq experts actifs en Suisse ayant participé au dernier rapport du GIEC. Les spécialistes helvétiques estiment qu'il est 'très, très urgent d'agir'.

Selon M. Fischer, auteur principal du GIEC à l'EPFZ cité par l'Académie des sciences naturelles (Scnat) et qui s'est exprimé devant les médias lundi à Berne, la Suisse a eu ces dernières années 'un avant-goût des phénomènes extrêmes qui pourraient s'aggraver et se généraliser dans un avenir proche: canicules, sécheresses, fortes précipitations, manque de neige'.

Vice-président d'un groupe de travail du GIEC à l'EPFZ, Andreas Fischlin a souligné que 'les risques climatiques surviennent plus tôt et sont plus importants qu'on ne le pensait auparavant', ajoutant: 'Il est devenu très, très urgent d'agir'.

'Pour des transformations fondamentales'

Les experts basés en Suisse invitent le pays à en faire davantage: 'Plusieurs mesures de la stratégie suisse 2020-2025 d’adaptation aux changements climatiques ne consistent qu’en de petites adaptations de la situation actuelle. Or, des transformations fondamentales et systémiques sont nécessaires pour réduire les risques futurs', a expliqué Veruska Muccione, auteure principale du GIEC aux Université de Genève et de Zurich.

Sonia Seneviratne, coordinatrice du GIEC à l'EPFZ, s'est inquiétée pour les nouvelles générations: 'Chaque dixième de degré de réchauffement que nous parviendrons à éviter réduira considérablement le risque de conséquences négatives, notamment pour les jeunes, qui vivront ces changements.'

/ATS