Crans-Montana renonce à être partie plaignante

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La commune de Crans-Montana ne sera pas partie plaignante dans l'affaire de l'incendie du bar 'Le Constellation'. Elle a informé le ministère public de sa décision. Elle vise désormais à être 'partie à la procédure'.

En début de semaine dernière, le Ministère public a averti la commune qu'elle ne pourrait pas être partie plaignante dans cette affaire, au vu de la jurisprudence. Le MP a alors donné cinq jours aux autorités communales pour prendre position sur cette question.

Bien qu'elle se soit estimée victime dès le drame connu, la commune ne souhaite plus se constituer partie plaignante. L'information de la RTS a été confirmée à Keystone-ATS par le MP lundi après-midi.

S'il a pris acte de ce courrier, le MP valaisan devra cependant statuer sur une autre requête de la commune. Les autorités de Crans-Montana souhaitent désormais être 'partie de la procédure'. Par cette démarche, la commune espère pouvoir accès au dossier, assister aux auditions et pouvoir poser des questions aux personnes interrogées.

