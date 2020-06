Daniel Koch plonge dans l'Aar en costume-cravate

'Monsieur Corona' Daniel Koch s'est voulu provoquant et amusant au premier jour de sa retraite. L'ancien haut-fonctionnaire de 65 ans a plongé en costume-cravate dans les eaux froides de l'Aar à Berne lundi et en a profité pour faire passer un message de prévention.

Les deux vidéos publiées lundi sur le compte Instagram de Daniel Koch avaient reçu plus de 11'000 like en français et près de 20'000 en allemand à peine quatre heures après leur publication. M. Koch portait une combinaison sous son costume pour se protéger du froid dans une eau qui ne dépassait pas les 14 degrés, a-t-il déclaré à Keystone-ATS. Il a encore conseillé de ne pas suivre son exemple en se baignant tout habillé.

'Je profite maintenant de ma retraite', a-t-il dit dans ces vidéos enregistrées par des amis. Il espère que tout le monde pourra passer un bel été.

'Mais n'oubliez pas, ce n'est pas fini', a-t-il poursuivi en invitant les Suisses à continuer d'appliquer les mesures d'hygiène. Il a également conseillé de s'enregistrer en allant au restaurant pour que l'on puisse facilement être retrouvé en cas de nouvelles infections. Avec le Palais fédéral en toile de fond, il est ensuite entré dans l'eau.

/ATS