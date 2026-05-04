Femme tuée et démembrée à Binningen (BL): le mari devant les juges

Un quadragénaire comparaît dès ce lundi à huis clos devant le tribunal pénal de Bâle-Campagne ...
Femme tuée et démembrée à Binningen (BL): le mari devant les juges

Femme tuée et démembrée à Binningen (BL): le mari devant les juges

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Un quadragénaire comparaît dès ce lundi à huis clos devant le tribunal pénal de Bâle-Campagne à Muttenz (BL) pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Il est accusé d'avoir tué en 2024 sa femme, une ex-finaliste de Miss Suisse, et d'avoir démembré le cadavre.

Selon l'acte d'accusation, le père de famille aujourd'hui âgé de 43 ans, a tué son épouse le 13 février 2024 dans une maison à Binningen (BL), où les restes de la victime avaient été trouvés. Il avait été arrêté le lendemain. L'accusé a avoué avoir tué sa compagne, mère de leurs deux enfants, après une dispute autour d'une séparation.

Le mari avait étranglé la femme âgée de 38 ans. Il a ensuite découpé le corps dans la buanderie avec divers outils puis passé au mixeur des morceaux du cadavre. Selon le parquet, l'accusé a agi par ressentiment et besoin de contrôle.

Ce crime a défrayé la chronique locale et internationale. Lundi, la défense s'est opposée à la publication en direct de comptes-rendus par les médias. Le procès est retransmis dans une salle séparée pour la presse accréditée.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valais: Conseil d'Etat contre l'introduction d'un salaire minimum

Valais: Conseil d'Etat contre l'introduction d'un salaire minimum

Suisse    Actualisé le 04.05.2026 - 11:24

L'armée suisse participe à un exercice de l'OTAN en Grèce

L'armée suisse participe à un exercice de l'OTAN en Grèce

Suisse    Actualisé le 04.05.2026 - 11:15

Le Service de renseignement suisse ouvre l'accès au dossier Mengele

Le Service de renseignement suisse ouvre l'accès au dossier Mengele

Suisse    Actualisé le 04.05.2026 - 10:41

L'initiative « Pas de Suisse à 10 millions! », vraiment durable?

L'initiative « Pas de Suisse à 10 millions! », vraiment durable?

Suisse    Actualisé le 04.05.2026 - 09:08

Articles les plus lus

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 02.05.2026 - 18:23

Glaris: appel à la tolérance et à l’esprit communautaire

Glaris: appel à la tolérance et à l’esprit communautaire

Suisse    Actualisé le 03.05.2026 - 10:57

Intervention massive des pompiers à Langnau

Intervention massive des pompiers à Langnau

Suisse    Actualisé le 03.05.2026 - 17:37

BirdLife invite à compter les oiseaux autour de chez soi

BirdLife invite à compter les oiseaux autour de chez soi

Suisse    Actualisé le 04.05.2026 - 08:21