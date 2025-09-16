Fraude à l'AOC Valais: peine aggravée pour Cédric Flaction

Cédric Flaction a été condamné en appel à 45 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal ...
Cédric Flaction a été condamné en appel à 45 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal valaisan. Reconnu coupable de fraude à l'AOC Valais, l'encaveur voit sa peine augmentée par rapport au jugement de première instance, lui qui avait écopé de 42 mois en 2024.

