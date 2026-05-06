G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève
Les contrôles aux frontières à Genève seront renforcés pendant le sommet du G7 à Evian (F) ...
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Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
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