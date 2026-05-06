G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

Les contrôles aux frontières à Genève seront renforcés pendant le sommet du G7 à Evian (F) ...
G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les contrôles aux frontières à Genève seront renforcés pendant le sommet du G7 à Evian (F) en juin. Le Conseil fédéral a pris cette décision mercredi alors que les autorités genevoises craignent une vague de manifestants anti-G7 et des débordements.

/ATS
 

Actualités suivantes

Votations 14 juin: pas de majorité claire pour les deux objets

Votations 14 juin: pas de majorité claire pour les deux objets

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 12:40

G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 12:23

G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 12:08

La situation sécuritaire s'est nettement dégradée

La situation sécuritaire s'est nettement dégradée

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 11:01

Articles les plus lus

Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 10:59

La situation sécuritaire s'est nettement dégradée

La situation sécuritaire s'est nettement dégradée

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 11:01

Accords avec l'UE: une commission demande la double majorité

Accords avec l'UE: une commission demande la double majorité

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 11:05

G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

G7: Le Conseil fédéral durcit les contrôles aux frontières à Genève

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 12:16

Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 10:16

Monuments s'illuminent en bleu pour la journée d'action EM

Monuments s'illuminent en bleu pour la journée d'action EM

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 10:36

Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Les HUG identifient la souche Andes de l'Hantavirus

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 10:59

Accords avec l'UE: une commission demande la double majorité

Accords avec l'UE: une commission demande la double majorité

Suisse    Actualisé le 06.05.2026 - 11:05