Guère de neige en dessous de 800 m pour Noël en Suisse

La grande majorité des Suisses et des Suissesses doivent s'attendre à passer un Noël sans neige. Il faudra se trouver probablement au-dessus de 800 m ou dans des vallées alpines pour avoir un tapis blanc.

Pour lundi, en Suisse romande (Valais compris), MétéoSuisse prévoit une limite pluie-neige autour de 600 m. En montagne le vent pourra être fort et tempétueux.

Mardi 24 décembre, le temps deviendra plus sec et plus ensoleillé, indiquent samedi les prévisionnistes. Ce sera une journée de transition vers une situation anticyclonique. La température maximale tournera autour de 4 degrés et devrait monter quelque peu pour mercredi, jour de Noël, et jeudi. Un net redoux en montagne est attendu.

Dans les pré-Alpes et en Suisse alémanique, il y a de plus fortes chances d'avoir de la neige le soir de Noël, entre 600 et 800 m. Et dans les Alpes centrales, il devrait tomber jusqu'à 1,25 m de neige fraîche en trois jours.

/ATS