Important incendie sur les hauteurs de la ville de Delémont

Un incendie s'est déclaré mercredi matin dans un local annexe et l'écurie d'une ferme dans les hauts de la ville de Delémont (JU). Un important dispositif de secours a été mis en place pour maîtriser le sinistre.

Une quarantaine d'hommes du feu et sept à huit véhicules d'intervention ont été mobilisés, impliquant le service d'intervention de Delémont et ceux de Courtételle et du Val-Terbi, a indiqué la police jurassienne mercredi dans un communiqué.

L'appui des agriculteurs avoisinants a également été nécessaire. L'incendie n'a pas fait de blessés et aucune perte animale n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incendie.

/ATS