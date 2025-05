Jura: audit au sein du département dirigé par Martial Courtet

Le Gouvernement jurassien va lancer d’ici à la fin du mois un audit au sein du Département de la formation, de la culture et des sports (DFCS) qui aura pour but d'analyser son fonctionnement. Une enquête de RFJ a mis en cause le management de Martial Courtet.

La décision du Gouvernement a été prise 'en plein accord avec le ministre Martial Courtet qui lui-même avait proposé qu’une telle analyse soit menée', a indiqué mardi en fin d'après-midi l'exécutif.

Soucieux de disposer d’une analyse objective et complète de la réalité, le collège gouvernemental a décidé de mandater un audit externalisé et en a confié le pilotage à un comité composé de la vice-présidente du Gouvernement Nathalie Barthoulot, du chancelier d’Etat et de la cheffe du Service des ressources humaines.

L'audit sera confié à un mandataire externe au canton du Jura. Le Gouvernement souhaite pouvoir bénéficier des résultats au plus tard à la fin du mois d’août afin de bénéficier d’une présentation transparente des faits et de pouvoir les communiquer avant les élections cantonales.

/ATS