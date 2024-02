L'armée a besoin de 31 milliards jusqu'en 2028

Alors que l’armée est au centre de toutes les discussions en raison de sa situation financière, la ministre de la défense, Viola Amherd, a demandé mercredi 4,9 milliards pour équiper l'armée. Le plafond des dépenses pour 2025 à 2028 s'élève à 25,8 milliards.

Dans le détail, le Département fédéral de la défense demande un crédit d'engagement de 3,52 milliards pour l'acquisition du matériel de l'armée pour 2024 à 2027. Le crédit d'engagement pour le programme d'armement 2024 se monte à 490 millions de francs. Et celui du programme immobilier 2024 à 886 millions.

Par ailleurs, le Conseil fédéral soumet également au Parlement un plafond de dépense pour les années 2025 à 2028 d'un montant de 25,8 milliards. Ce plafond se fonde sur la décision du Parlement concernant le budget 2024, selon laquelle les dépenses de l’armée croîtront en termes réels de 3% par an en 2025 et 2026, et de 5,1% en 2027.

/ATS