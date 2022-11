L'éducation citoyenne devrait être renforcée

Plus les jeunes se sentent écoutés et pris au sérieux, plus ils s'intéressent à la politique. Une majorité d'entre eux souhaite que l'éducation à la citoyenneté soit renforcée durant le cursus scolaire, montre une étude.

Leur engagement politique dépend aussi de facteurs structurels comme le sexe, le niveau socio-économique ou de formation. Les jeunes filles et femmes participent plus que leurs camarades masculins au même âge. Ces constats ressortent d'une étude mandatée par la commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse, publiée mardi.

A partir des résultats de l'étude participative, qui a impliqué des jeunes de 12 à 27 ans, la commission formule des recommandations: faciliter l'accès aux offres d'engagement, créer des espaces d'apprentissage, et encourager l'éducation citoyenne.

/ATS