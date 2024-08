L'initiative biodiversité passe de justesse, selon un sondage

L'initiative biodiversité sur laquelle la population va voter le 22 septembre est soutenue par une faible majorité de 51%, selon un premier sondage effectué par le groupe Tamedia. La réforme de la LPP en revanche ne passe clairement pas la rampe.

L'initiative biodiversité recueille pour l'instant 51% de votes favorables, contre 42% de non et 7% d'indécis, selon le sondage de Tamedia/20 Minuten publié mercredi. La réforme de la LPP recueille elle seulement 33% de oui, contre 59% de non et 8% d'indécis.

La part d'indécis et de réponses 'plutôt oui' et 'plutôt non' est grande pour les deux projets, souligne l'institut LeeWas, mandaté pour effectuer le sondage. Le soutien pour les initiatives diminue avec le temps, tandis qu'il augmente pour les référendums, note-t-il en outre.

Le premier sondage du groupe Tamedia, réalisé entre le 7 et 8 août, se base sur les réponses de 11'865 réponses obtenues à travers toute la Suisse.

/ATS