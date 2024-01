La 13e rente AVS a les faveurs des Suisses

Les Suisses sont largement favorables à la 13e rente AVS. Ils sont 61% à l'accepter, selon le premier sondage SSR publié vendredi. L'initiative sur les rentes des Jeunes PLR est elle rejetée à 53%.

A environ sept semaines du vote prévu le 3 mars, l'initiative 'Mieux vivre à la retraite' aurait remporté la majorité populaire, indique le sondage de l'institut de recherche gfs.bern réalisé pour la SSR. Le pourcentage de 'oui' est toutefois inférieur de 10% par rapport au sondage publié la semaine passée par Tamedia et 20 Minuten.

Plus d'un tiers des sondés (36%) pensent voter contre cette initiative de l'Union syndicale suisse (USS). Un chiffre plus haut que dans le sondage de Tamedia/20 Minuten, qui donnait le 'non' à 28%.

Concernant l'initiative sur les rentes des jeunes PLR, 53% des sondés la rejettent et 41% l'approuvent. Il reste encore 6% d'indécis.

Le sondage a été réalisé entre le 8 et le 21 janvier auprès de 19'490 titulaires du droit de vote. La marge d'erreur est de +/- 2,8%.

/ATS