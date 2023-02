La prochaine édition de la Geneva Pride aura lieu du 6 au 10 juin. Malgré l'adoption du mariage pour toutes et tous en 2021, les droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+ restent menacés.

De 'FIEREXS' en 2021, date de la dernière édition, le slogan passe à 'FIEREXS et UNIEXS' en 2023, a annoncé mardi l'association Geneva Pride. L'idée est de montrer un front uni pour une égalité en faits et en droits des personnes LGBTQIA+.

Outre les thérapies de conversion et la transphobie, toujours légales en Suisse, la Geneva Pride constate un retour en force des insultes décomplexées et menaces de mort envers les personnes LGBTQIA+. Le phénomène ne concerne pas que les réseaux sociaux et les commentaires publics sur de nombreux quotidiens romands mais aussi les rues et les préaux d'école, indique l'association.

/ATS