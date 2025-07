La force destructrice des laves torrentielles mieux comprise

Une équipe de recherche de l'EPFZ a étudié des laves torrentielles en Valais avec une précision inégalée. Grâce à des mesures à haute résolution, l'étude a pu mettre en évidence des facteurs inexpliqués qui déterminent leur force destructrice.

L'équipe internationale dirigée par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a assisté en direct au déclenchement d'une lave torrentielle en juin 2022 dans l'Illgraben, au-dessus de la commune valaisanne de Loèche.

Pas mois de 25'000 mètres cubes de matériaux - un flux d'eau, de terre et d'éboulis - se sont alors déversés sur quatre kilomètres dans le lit de l'Illbach, avant de se jeter dans le Rhône, a indiqué l'EPFZ mercredi dans un communiqué.

Les scientifiques ont suivi le phénomène naturel à l'aide de plusieurs stations de mesure et de scanners laser 3D à haute précision, appelés lidars. En haut de la vallée, un front de deux mètres de haut avançant rapidement a été observé à la pointe de la coulée de boue, contenant des blocs d'une taille allant jusqu'à un mètre cube.

Plus bas dans la vallée, la coulée de boue était moins profonde, mais des vagues puissantes et rapides se produisaient régulièrement à la surface. Septante vagues de ce type ont été comptées par les scientifiques pendant la demi-heure qu'a duré la coulée de boue.

Rôle central des poussées

Ces poussées jouent un rôle central dans la force destructrice des laves torrentielles, car elles rendent le flux de boue particulièrement puissant et rapide. Selon les auteurs, les processus physiques à l'origine de ces poussées étaient jusqu'à présent peu connus.

'Nous avons pu démontrer que les poussées se produisent spontanément à la surface de la coulée. Elles proviennent de petites irrégularités qui augmentent au fil du temps, devenant plus grandes et plus rapides, jusqu'à atteindre leur force destructrice maximale', explique Jordan Aaron, professeur à l'EPFZ, cité dans le communiqué.

Sur la base de cette étude, il serait possible d'estimer à l'avenir si des poussées sont à attendre lors d'une lave torrentielle et quelle est leur force destructrice. Cette analyse permettrait à moyen terme d'améliorer la gestion des dangers, selon le Pr Aaron.

Les scientifiques ont également pu déduire des données de mesure que les gros blocs de roche influencent fortement la dynamique locale des courants dans les laves torrentielles. Ce phénomène n'est pas pris en compte dans la plupart des prévisions actuelles.

Des scientifiques de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et de l'université britannique de Manchester ont également participé à cette recherche, publiée dans la revue Communications Earth & Environment.

/ATS