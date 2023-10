La question migratoire influence deux tiers des votants

Pas moins de 41% des Suisses perçoivent la situation migratoire comme très préoccupante, selon un sondage réalisé par Ipsos pour Le Temps. Les personnes âgées et les Alémaniques sont plus inquiets que les jeunes et les Romands.

L’idée de faire venir davantage de main-d’œuvre étrangère hors de l’UE est rejetée par 49%. Celle d’accueillir davantage de migrants pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre et les former ne séduit pas plus (54% de rejet).

Les sondés ne souhaitent pas non plus que la Confédération impose aux cantons l’ouverture de centres d’hébergement (53%). Une majorité (59%) pense qu’il est justifié d'accorder un statut protégé limité dans le temps aux réfugiés ukrainiens, mais 27% considèrent que ce statut doit prendre fin.

L'UDC est le parti perçu comme le plus apte à régler la question migratoire, question qui influencera le vote de 66% des Suisses. Ainsi 28% des sondés placent l'UDC en tête, devant le PS (14%) et le PLR (10%), tandis que 26% des sondés n'accordent leur confiance à aucun parti.

/ATS