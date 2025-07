La situation est tendue à Glaris après de fortes pluies

De violents orages et de fortes pluies ont tenu les pompiers en haleine samedi dans plusieurs cantons alémaniques. En début de soirée, celui d'Argovie a reçu 160 appels en l'espace de trois heures, mais personne n'a été blessé.

Vingt pompiers sont intervenus, a indiqué dimanche un porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS. Des caves et des passages souterrains ont été inondés, plusieurs arbres sont tombés. A Burg, la foudre s'est abattue sur un bâtiment, mais n'a pas déclenché d'incendie.

Une rue a dû être fermée pendant trois heures en raison de la présence d'éboulis sur la chaussée. Entre 17h20 et 18h20, il est tombé 83,1 millimètres de pluie sur Bözberg. Selon le service météorologique Meteonews, il s'agit de l'une des valeurs horaires les plus élevées mesurées à ce jour au nord des Alpes.

Fortes pluies le long des Préalpes

De fortes pluies ont également été enregistrées dans certaines parties de l'Oberland bernois, en Suisse centrale, dans le canton de Glaris et au Toggenburg. En l'espace de 48 heures, il est tombé entre 50 et 70 millimètres de pluie le long des Préalpes, a déclaré dimanche matin un porte-parole de Meteonews. A certains endroits, les précipitations ont atteint 80 millimètres, comme à Weesen (SG), non loin de la frontière glaronnaise, au bord du lac de Walen.

Des ruisseaux sont sortis de leur lit samedi dans le canton de Glaris. L'eau s'est infiltrée dans des caves et des garages souterrains. Une coulée de boue a rendu la route du Klöntal impraticable. Dimanche, la situation ne s'était pas encore améliorée, indique la police cantonale. De nouvelles précipitations étaient attendues dans l'après-midi.

Dans le canton d'Uri, la route de l'Axen entre Flüelen et Sisikon restera fermée au moins jusqu'à lundi 12 heures, a indiqué Alertswiss. Une coulée de boue avait endommagé samedi des installations de l'Axenstrasse près de Sisikon. L'Office fédéral des routes (OFROU) veut réévaluer la situation lundi.

/ATS