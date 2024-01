La tempête « Henk » provoque de fortes rafales de vent en Suisse

La tempête 'Henk' qui s'est abattue sur le Royaume-Uni et le Danemark a aussi provoqué des remous en Suisse mercredi. Une rafale de 140 km/h a été mesurée dans la soirée au Säntis (AI). Le vent a aussi soufflé fort en plaine, avec notamment 118 km/h à Egolzwil (LU).

Les vents les plus forts se sont manifestés en soirée en de nombreux endroits avec le passage d'une ligne d'averses, indique MétéoSuisse sur le réseau social X. Outre le Säntis, les rafales les plus puissantes, principalement de sud-ouest et d'ouest, ont été enregistrées au Chasseral (BE, 136 km/h) et au Hörnli (ZH, 125 Km/h).

Les rafales ont également été fortes à basse altitude, notamment à Cressier (NE, 106 km/h), Oron (105 km/h) ou Neuchâtel (104 Km/h). Selon les météorologues, le vent devrait diminuer dans le courant de la journée de jeudi.

Un mort en Angleterre

Avant de toucher la Suisse, la tempête Henk avait fait un mort au Royaume-Uni, un homme tué par la chute d'un arbre sur son véhicule dans le sud-ouest de l'Angleterre. Une femme a également été blessée par la chute d'un arbre à Londres.

Selon l'Energy Networks Association, qui rassemble les données de tous les fournisseurs d'électricité, environ 10'000 clients étaient toujours privés d'électricité mercredi en début de journée. Le réseau ferroviaire est également très perturbé, avec de nombreux retards et annulations.

Les rafales les plus fortes avaient été enregistrées mardi après-midi sur l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre, où le vent a atteint 150 km/h.

