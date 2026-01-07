La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes

L'activité grippale va continuer d'augmenter, même si les chiffres ont légèrement reculé la semaine dernière. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la vague de grippe 2025-2026 promet d'être l'une des plus importantes.

Le pic de la vague de grippe n'a donc pas encore été atteint, relève encore l'OFSP, qui a livré les derniers chiffres mercredi.

Ainsi, 33,5 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été signalés la semaine dernière, soit 4,6% de moins que la semaine précédente. Toutefois, cela s'explique par des retards dans la déclaration des cas en raison des fêtes de fin d'année, a expliqué un porte-parole de l'OFSP à l'agence de presse Keystone-ATS.

Après avoir diminué pendant les fêtes, le nombre de consultations ambulatoires pour infections respiratoires aiguës est à nouveau en hausse.

De nouveaux sous-types détectés

Selon l'OFSP, les virus grippaux principalement détectés en Suisse sont actuellement les sous-types 'A(H3N2)' et 'A(H1N1)pdm09'. En outre, un nouveau sous-clade (ndlr: sous-groupe génétique spécifique) du sous-type H3N2 circule également, comme le montrent les analyses préliminaires d'échantillons effectuées par l'OFSP. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), rien n'indique pour l'instant que les infections par les virus de ce sous-clade soient plus graves.

Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés à Schaffhouse (66,54), Bâle-Ville (61,57) et Jura (56,12). On trouve les plus bas à Appenzell Rhodes-Extérieures (8,82), Obwald (12,61) et Uri (15,68).

Genève (22,59) et Fribourg (25,38) sont particulièrement épargnés. Les Vaudois (31,58) et les Valaisans (30,97) sont un peu plus nombreux à être malades, comme les Neuchâtelois (44,56).

VRS également en hausse

Le virus respiratoire syncytial (VRS), très répandu, continue également de se propager en Suisse. La charge virale du VRS dans les eaux usées a continué d'augmenter dans de nombreuses régions. Selon l'OFSP, l'évolution actuelle de la charge virale du VRS dans les eaux usées est comparable à celle de la saison dernière.

La vague de Covid-19 a quant à elle atteint son pic l'automne dernier, et le nombre d'infections diminue lentement depuis lors. Selon l'OFSP, les chiffres actuels sont similaires à ceux enregistrés il y a un an.

/ATS