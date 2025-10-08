Le Ministère public confirme l'enquête pour abus d'autorité

Le Ministère public (MP) vaudois a confirmé mercredi qu'il ouvrait une instruction pénale à l'encontre de la ministre Valérie Dittli pour des faits potentiellement constitutifs d'abus d’autorité. Il classe en revanche la procédure pour violation du secret de fonction.

Ces décisions font suite à deux dénonciations adressées au MP par le Conseil d'Etat dans le cadre de 'l'affaire Dittli' en lien avec la pratique du bouclier fiscal, après la publication du rapport de Jean Studer en mars dernier. Elles avaient déjà été annoncées par les services de la conseillère d'Etat centriste il y a dix jours. Mme Dittli disait saluer cette procédure comme 'une opportunité d'établir les faits'.

Mercredi, le MP a tenu à faire sa propre communication. Sur la question de la violation du secret de fonction, il précise que 'les échanges entre des cadres du Département des finances et des représentants des milieux économiques ont fait l'objet d'une ordonnance de classement partiel. L'enquête sur les fuites dans les médias avant la publication du rapport Studer se poursuit'.

/ATS