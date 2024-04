Le Mouvement autonomiste jurassien s'adresse aux jeunes

Le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) met les bouchées doubles pour la 77e Fête du peuple le 23 juin prochain, tenue à l'occasion du 50e anniversaire de la naissance du canton du Jura. La politique sera un peu mise en sourdine pour mieux sublimer l'aspect festif.

Le MAJ aura à coeur de parler à la nouvelle génération, qui n'a pas vécu les combats politiques de l'époque. Outre des projections, des témoignages, des hommages et la présence à la Fête du poète et militant Alexandre Voisard (93 ans), des tableaux retraçant l'histoire du Jura seront installés en vieille ville de Delémont.

Le budget de la manifestation, organisée sur trois jours à Delémont du 21 au 23 juin, est de l'ordre de 170'000 francs, presque entièrement financé par les soutiens privés et les recettes sur place. Le point d'orgue sera le cortège allégorique de dimanche après-midi à Delémont.

Repositionnement en cours

Cette 77e Fête du peuple, avancée au début de l'été, aura un relief particulier. Elle coïncide d'une part avec les 50 ans du plébiscite du 23 juin 1974 qui a abouti à l'entrée du canton du Jura dans la Confédération le 1er janvier 1979. D'autre part, elle se situe l'année de la mise sous toit officielle du transfert de Moutier dans le canton du Jura (qui deviendra effectif en 2026).

Ce transfert, comme l'ont répété ces derniers temps les autorités bernoises, marque la fin sur le plan institutionnel de la Question jurassienne. Mais le MAJ, qui a été de tous les combats, ne disparaîtra pas pour autant.

'Des indications sur notre repositionnement et notre travail futur seront données en temps voulu. Une révision des statuts est en cours', ont indiqué le secrétaire général du mouvement Pierre-André Comte et le président Laurent Coste.

Week-end de fête

En attendant, le MAJ souhaite que la politique n'interfère pas avec la fête et la convivialité qui doivent marquer les célébrations. Le mouvement et le canton s'attendent à ce qu'il y ait foule à Delémont mais n'établissent pas de prévisions chiffrées. Une soixantaine d'artistes et de musiciens se produiront sur les trois jours de la manifestation.

Des représentants de 'peuples amis', venus du Québec, de Wallonie ou de la vallée d'Aoste, sont aussi attendus. Une invitation a également été adressée à Carles Puigdemont, la grande figure indépendantiste catalane venue dans le Jura en 2018. Mais sa présence est plus qu'incertaine vu qu'il se présentera ce printemps à la présidence de la Catalogne à l'occasion des élections régionales.

Le canton, outre la réception officielle, 'arrosera toute la population en lui offrant l'apéro, malgré sa situation financière peut-être un peu délicate', a encore glissé malicieusement le vice-président du MAJ Bernard Studer.

/ATS