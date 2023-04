Le Parlement jurassien planche sur un vaste plan d'austérité

Le Parlement jurassien a entamé mercredi l'examen du programme d'austérité 'Plan équilibre 22-26' destiné à assainir les finances. Les députés ont déjà accepté une réduction linéaire des salaires de la fonction publique pour une durée de trois ans.

Tous les partis ont souligné l'urgence d'assainir les finances. 'On ne peut pas rester dans l'inaction, le Parlement doit assumer ses responsabilités par des actes concrets', a déclaré le président de la Commission de gestion des finances André Henzelin (PLR). Pour la ministre des finances Rosalie Beuret Siess (PS), il serait irresponsable de ne pas prendre de mesures.

Une première version de ce projet élaboré par le Gouvernement aurait dû être soumise aux députés en décembre, mais son examen avait été repoussé en raison d'un vaste mouvement de contestation. Ce plan d'austérité doit permettre au canton du Jura de trouver un équilibre financier à l'horizon 2026 et d'affronter les défis.

La Commission de gestion et des finances a analysé les mesures inscrites dans la première mouture pour présenter un projet qui soit susceptible de réunir une majorité d'élus. Elle n'a pas retenu l'une des mesures les plus contestées, l'introduction d'une semaine supplémentaire de congé non payée pour le personnel de l'Etat.

Ponction sur les salaires

Les députés ont adopté à la place l'une des principales mesures: la réduction linéaire des salaires de la fonction publique de 1,9% pour une durée limitée à trois ans. Ils ont préféré par 32 voix contre 24 cette variante à celle qui prévoyait une réduction des salaires de 1% pour les salaires bruts jusqu'à 7000 francs et de 2% pour les salaires bruts supérieurs à 7000 francs pour une durée de 3 ans.

Les députés doivent encore se prononcer sur plusieurs dizaines de propositions de la CGF. La première version de ce programme d'économies n'avait de loin pas fait l'unanimité. Une pétition munie de 3768 signatures demandant à l'exécutif de revoir sa copie avait été remise le 23 novembre à la présidente du Parlement.

