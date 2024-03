Le Suisse accepte une 13e rente AVS

La Suisse va introduire une 13e rente AVS pour tout le monde. Le peuple et les cantons ont accepté dimanche l'initiative populaire des syndicats, selon l'institut gfs.bern.

Le Jura devrait être le champion du 'oui' avec 80%, suivi par Genève (75%). Vaud, Fribourg, Neuchâtel ainsi que le Tessin vont accepter à plus de 70%. Le Valais se situe à plus de 60% de votes favorables.

Outre-Sarine, on se dirige également vers un 'oui' dans la majorité des cantons. Soleure, Bâle-Campagne et Bâle-Ville soutiennent l'initiative pour l'instant à 60%, Glaris à plus de 56%, alors que Zurich se place à 53%. L'Argovie, St-Gall et les Grisons acceptent dans une moindre mesure, autour de 52%.

Dans le camp du 'non', on retrouve pour l'instant Lucerne (53%), Nidwald (56%), Schwyz (59%) et Obwald (60%). Appenzell-Rhodes-Intérieur refuserait à 68%.

La marge d'erreur est de +/- 2%.

Lancée par l'Union syndicale suisse (USS) ainsi que des organisations féminines et de retraités, elle demande le versement d'une rente de vieillesse supplémentaire, du même montant que celle perçue chaque mois. Cela correspond à une hausse mensuelle des rentes de 8,3%.

Une première

Jamais une initiative lancée par les syndicats n'avait été acceptée en Suisse. Dans un contexte marqué par l'inflation et une perte de pouvoir d'achat, cette proposition a séduit bien au-delà du camp de la gauche, comme le laissaient présager les sondages.

Loyers, primes maladie, électricité ou transports publics: les hausses de prix ont fait perdre depuis 2021 l'équivalent d'un mois de rente aux personnes retraitées, ont martelé les partisans du texte durant la campagne.

La droite ne voulait elle pas d'une 'politique de l'arrosoir', qui profitera aussi à des rentiers qui n'en ont pas besoin. En 2031 au plus tard, l'AVS se retrouvera dans les chiffres rouges, même sans introduire une 13e rente, a-t-elle averti. Mais elle n'a pas voulu proposer de contre-projet au texte des syndicats.

/ATS