Le Vert Emmanuel Revaz se retire, pas de second tour

Classé 6e et dernier du premier tour à l'élection du Conseil d'Etat valaisan, Emmanuel Revaz a choisi de se retirer. L'écologiste a concédé plus de 13'000 voix à Stéphane Ganzer (PLR), 5e dimanche. Christophe Darbellay, Mathias Reynard et Franz Ruppen sont réélus.

/ATS