Le village grison de Brienz a été évacué

Le village grison de Brienz, menacé par un éboulement, se trouve désormais en zone rouge, c'est-à-dire que son accès est interdit jusqu'à nouvel avis. Le délai d'évacuation était fixé à dimanche 13h00.

Une ronde de contrôle est actuellement effectuée dans le village, a indiqué à Keystone-ATS le porte-parole de la commune d'Albula Christian Gartmann. Une fois ce dernier contrôle effectué, la commune communiquera officiellement sur l'évacuation complète de Brienz.

Le contrôle est effectué par des représentants des pompiers, de la police, des autorités communales ainsi que de l'office cantonal des affaires militaires et de la protection civile. Ils doivent s'assurer que les quelque 80 habitants ont tous quitté les lieux et que plus personne ne se trouve dans la zone de danger.

Les deux routes d'accès à Brienz sont désormais barrées. Le sort du village menacé d'un nouvel éboulement n'est pas clair. Il devrait être coupé du monde au moins jusqu'au printemps prochain.

/ATS