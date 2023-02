Les cantons ne veulent pas reprendre les admissions directes

L'admission directe de réfugiés vulnérables en Suisse reste suspendue. Lors de l'entretien semestriel avec les cantons, Elisabeth Baume-Schneider s'est exprimée pour une reprise des admissions. Les cantons s'y opposent à cause du nombre élevé de requérants.

La prédécesseure de Mme Baume-Schneider à la tête du Département fédéral de justice et police, Karin Keller-Sutter, avait suspendu fin novembre le programme de réinstallation permettant l'admission directe de réfugiés particulièrement vulnérables. Ce programme ne va pour l'heure pas être repris, a rapporté jeudi matin la radio SRF.

Le nombre des requérants est trop élevé et la situation en Ukraine trop incertaine, a indiqué Alain Ribaux, vice-président de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) sur les ondes de SRF. Ce n'est pas le bon moment pour une reprise de ce programme, selon le conseiller d'Etat neuchâtelois.

/ATS