Les incidents restent élevés dans l’espace public

L’antisémitisme reste à un niveau durablement élevé en Suisse alémanique, italienne et rhéto-romanche, selon le rapport 2025 de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et de la Fondation GRA. La guerre au Proche-Orient continue d’alimenter les tensions.

En 2025, 2185 incidents antisémites ont été recensés en ligne outre-Sarine et au sud des Alpes, soit près de 37% de plus qu'un an plus tôt (1596), indique le rapport publié mardi. La majorité d'entre eux provient de la messagerie Telegram, suivie par les commentaires sur journaux en ligne. Les théories du complot représentent la plus grande part des contenus signalés.

Dans l’espace public, 177 incidents ont été enregistrés, contre 221 en 2024. Ce chiffre demeure toutefois nettement supérieur à celui observé avant octobre 2023. Les cas recensés comprennent notamment des agressions, insultes, propos antisémites et graffitis.

Selon les auteurs, l’antisémitisme n’est plus un phénomène ponctuel, mais un problème structurel. Ils mettent en garde contre la banalisation des discours antisémites.

