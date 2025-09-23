Les primes maladie augmenteront de 4,4% en moyenne en 2026

Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne ...
Les primes maladie augmenteront de 4,4% en moyenne en 2026

Les primes maladie augmenteront de 4,4% en moyenne en 2026

Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026. L'an prochain, la prime mensuelle moyenne s'élèvera à 393,30 francs, a indiqué mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

/ATS
 

Actualités suivantes

Les primes maladie augmenteront de 4,4% en moyenne

Les primes maladie augmenteront de 4,4% en moyenne

Suisse    Actualisé le 23.09.2025 - 15:05

Imposition individuelle: déjà 7 cantons pour un référendum cantonal

Imposition individuelle: déjà 7 cantons pour un référendum cantonal

Suisse    Actualisé le 23.09.2025 - 14:49

Le canton de Zurich veut former davantage de médecins

Le canton de Zurich veut former davantage de médecins

Suisse    Actualisé le 23.09.2025 - 11:43

Le Parlement donne son feu vert au retour du double nom de famille

Le Parlement donne son feu vert au retour du double nom de famille

Suisse    Actualisé le 23.09.2025 - 09:55

Articles les plus lus

Karin Keller-Sutter plaide pour l'égalité des sexes à l'ONU

Karin Keller-Sutter plaide pour l'égalité des sexes à l'ONU

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 19:55

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 21:19

Le Parlement donne son feu vert au retour du double nom de famille

Le Parlement donne son feu vert au retour du double nom de famille

Suisse    Actualisé le 23.09.2025 - 09:55

Le canton de Zurich veut former davantage de médecins

Le canton de Zurich veut former davantage de médecins

Suisse    Actualisé le 23.09.2025 - 11:43

L'initiative pour un fonds climat rejetée au Parlement

L'initiative pour un fonds climat rejetée au Parlement

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 18:15

Initiative UDC « Pas de Suisse à 10 millions! » débattue au National

Initiative UDC « Pas de Suisse à 10 millions! » débattue au National

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 19:07

Karin Keller-Sutter plaide pour l'égalité des sexes à l'ONU

Karin Keller-Sutter plaide pour l'égalité des sexes à l'ONU

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 19:55

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 22.09.2025 - 21:19