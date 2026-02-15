Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Après la révolte début février à Bellechasse (FR), dénonçant de mauvaises conditions de détention ...
Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Les prisons suisses à l'étroit face à la surpopulation carcérale

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Après la révolte début février à Bellechasse (FR), dénonçant de mauvaises conditions de détention, un tour d'horizon de Keystone-ATS montre la situation des prisons en Suisse. Celles-ci doivent gérer la surpopulation carcérale et ses conséquences depuis des années.

En décembre 2025, les prisons suisses étaient occupées à 94% en moyenne, selon les données du Centre suisse de compétence en matière de sanctions pénales. En hausse depuis plusieurs années, 'ce chiffre traduit une pression réelle sur le système', a précisé la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) à Keystone-ATS.

En Suisse romande, les prisons vaudoises ont des taux d'occupation allant jusqu'à 166%. A Genève, la prison de Champ-Dollon atteignait 122% d'occupation fin 2025, mais les cantons de Neuchâtel et du Jura sont plus sereins. La Suisse alémanique est aussi concernée, avec notamment la prison du Kreis 4 à Zurich, occupée à 102 %. Plusieurs projets cantonaux sont prévus pour agrandir ou construire de nouveaux bâtiments.

