Levée de la détention provisoire de Jacques Moretti contre caution

Jacques Moretti, le propriétaire du bar 'Le Constellation' à Crans-Montana qui a pris feu la ...
Jacques Moretti peut sortir de prison. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a annoncé vendredi la levée de la détention provisoire du propriétaire du bar 'Le Constellation' à Crans-Montana qui a pris feu la nuit du Nouvel An, faisant 40 morts et 116 blessés,

Ce dernier a fixé la caution à 200'000 francs, 'montant articulé par le Ministère public et que le tribunal a jugé adéquat et dissuasif', indique vendredi en fin de journée le TMC. La somme a été versée ce jour sur le compte du Ministère public, est-il précisé.

'En lieu et place de la détention provisoire, le TMC (...) a ordonné les mesures de substitution suivantes, destinées à contrer le risque de fuite présenté par le prévenu', ajoute l'instance.

'Il s'agit des mesures classiques consistant en l'interdiction de quitter le territoire helvétique, l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de séjour auprès du Ministère public, l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d’un poste de police et donc l'obligation de verser des sûretés.

/ATS
 

