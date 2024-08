Port obligatoire de la ceinture de sécurité depuis 30 ans en Suisse

Depuis 30 ans, il est obligatoire d'attacher sa ceinture de sécurité en voiture en Suisse, y compris à l'arrière. Les données actuelles du Bureau de prévention des accidents (BPA) et de l'Office fédéral de la statistique (OFS) confirment l'efficacité de cette mesure.

Selon le BPA, 96% des conducteurs de voitures, 95% des passagers avant et 92% des passagers arrière utilisent aujourd'hui la ceinture de sécurité. Le port de celle-ci a permis d'éviter plus de 5700 blessés graves et environ 650 décès dans des accidents de la route en Suisse au cours des dix dernières années.

Les derniers chiffres de l'OFS confirment également l'efficacité de la ceinture de sécurité. En 2023, sur les personnes impliquées dans des accidents alors que leur ceinture n'était pas attachée, 6,6% ont été tuées, 20,3% ont été grièvement blessées et 73% légèrement.

En revanche, parmi les personnes attachées lors d'accidents, seulement 0,5% d'entre elles sont décédées, tandis que 8% ont été grièvement blessées et 91,5% légèrement.

/ATS