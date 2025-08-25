Quartier de Prélaz: les émeutes ont repris lundi soir à Lausanne

Des émeutes ont à nouveau éclaté lundi soir dans le quartier de Prélaz à Lausanne, où est décédé ...
Quartier de Prélaz: les émeutes ont repris lundi soir à Lausanne

Quartier de Prélaz: les émeutes ont repris lundi soir à Lausanne

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Des émeutes ont à nouveau éclaté lundi soir dans le quartier de Prélaz à Lausanne, où est décédé dimanche matin un adolescent fuyant la police en scooter. Des poubelles et containers ont été incendiés. Des jeunes encagoulés affrontent les forces de l'ordre.

Dimanche soir déjà, un rassemblement d'une centaine de jeunes avait dégénéré, près des lieux où le jeune de 17 ans avait trouvé la mort. De nouveaux tirs de feux d'artifice ont lieu lundi soir. La police est notamment intervenue avec un camion lance-eau, a constaté sur place un photographe de Keystone-ATS.

/ATS
 

