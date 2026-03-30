Record de dons de cellules souches du sang en 2025

Avec 105 prélèvements, un nouveau record de dons de cellules souches du sang a été atteint l'année dernière en Suisse, annonce mardi Transfusion CRS Suisse. La demande est restée élevée et plus de 11'000 nouveaux donneurs se sont inscrits.

Au total, 199'783 personnes figuraient dans le registre suisse à la fin de l'année, cela correspond à une augmentation de 4,7%. La hausse est particulièrement marquée chez les jeunes: 27% des nouveaux inscrits avaient moins de 30 ans (25% en 2024).

L'approvisionnement en sang est resté globalement stable, même si des pénuries régionales ont été observées en été et vers la fin de l'année, notamment pour le groupe sanguin 0 négatif. Les besoins en globules rouges ont diminué de 1,6%, tandis que ceux des concentrés de plaquettes ont augmenté de 3,9%, par rapport à 2024.

La sécurité des dons de sang est restée à un niveau élevé. Deux ans après l’introduction de critères de don uniformes, indépendamment de l’orientation sexuelle, aucun risque accru d’infection n’a été constaté. Des adaptations des règles d’exclusion concernant la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob permettent en outre, depuis février 2026, à davantage de personnes de donner leur sang.

/ATS