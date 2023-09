Rentrée académique record pour l’Université de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel s'apprête à vivre mardi une rentrée académique record, avec pas moins 2076 admissions, un nombre en hausse de 11,7% en comparaison annuelle. Un important renouvellement professoral est annoncé.

Dans le détail, 929 étudiantes et étudiants se préparent à commencer un bachelor, soit 59 personnes de plus par rapport à 2022), 1030 un master (+154) et 117 (+5) un autre cursus, a indiqué vendredi l'Université de Neuchâtel (UniNE). Au total, l'effectif se situe à plus 4500 étudiants, sur la base de chiffres encore provisoires.

Côté enseignement, la Faculté des sciences s’associe à celle des lettres et sciences humaines pour ouvrir un nouveau master en conservation de la biodiversité. Celui-ci reflète une stratégie de reprofilage de deux chaires qui a entraîné l’engagement d’une professeure en biologie de la conservation et d’un professeur en anthropologie environnementale.

Place au numérique

La formation s’intéresse aux causes de l’érosion mondiale de la biodiversité et aux outils pour lutter contre elle, précise le communiqué. Autre changement, la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) propose deux nouveaux piliers de son bachelor, l’un en humanités numériques et l’autre en science politique.

La FLSH offre également une nouvelle orientation en sociétés numériques dans son master en sciences sociales. La Faculté des sciences économiques ouvre pour sa part une spécialisation en durabilité dans son master en finance, qui s’ajoute à une spécialisation récemment créée en data science.

Nouveaux professeurs

La Faculté de droit propose quant à elle de nouveaux cours en résolution de conflits numériques et en droit de l’espace. Elle intègre dans son plan d’étude du master un nouveau concours d’étude de cas et de plaidoiries (moot court) en droit de la santé, a annoncé l'Université de Neuchâtel.

En ce qui concerne le corps professoral, l’UniNE signale l’arrivée de huit professeurs, quatre femmes et quatre hommes. Les chaires repourvues concernent la chimie environnementale, le droit des migrations, l’ethnomusicologie, la finance, la génétique évolutive, le machine learning, la macroéconomie appliquée et la philologie classique.

/ATS