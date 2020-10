Simonetta Sommaruga appelle la population à réagir

La Confédération et les cantons ont affiché jeudi un front uni face à la forte hausse des cas de coronavirus. Aucune mesure supplémentaire n'a été annoncée. Mais elles ne sauraient tarder. Les autorités entendent agir rapidement.

'La Suisse fait face à une nouvelle dynamique très négative et très forte', a reconnu le ministre de la santé Alain Berset devant la presse, après une rencontre avec les cantons. 'Nous savions que l'hiver serait difficile.' La forte hausse des cas de Covid-19 est toutefois arrivée plus vite et plus fortement qu'attendu.

Depuis huit jours, il y a plus de 1000 nouveaux cas quotidiennement. Mercredi et jeudi, ce sont même plus de 2500 cas qui ont été enregistrés. Le taux de positivité se situe quant à lui entre 12 et 13%, soit quatre fois plus qu'il y a deux semaines. Toutes les classes d'âge sont touchées.

Les hospitalisations sont sous contrôle, mais aussi en hausse, a poursuivi le conseiller fédéral. En comparant avec la situation dans les autres pays, une hausse bien plus importante se dessine. Et de prévenir que 'la situation se dégrade plus rapidement qu'ailleurs'.

Appel à respecter les règles

Pour éviter la surcharge des hôpitaux et la fermeture du pays, les nombreux orateurs présents ont multiplié les appels à respecter rigoureusement la distance sociale et les mesures d'hygiène. Les contacts doivent aussi être réduits.

La pandémie ne peut être tenue en échec qu'ensemble, a souligné le président de la Conférence des directeurs cantonaux Christian Rathgeb. Sans l'aide de la population, le but ne sera pas atteint. Il faut éviter à tout prix un nouveau confinement.

'Un deuxième confinement national serait dévastateur pour l’économie', a déclaré Urban Camenzind, vice-président de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique. La Suisse est en grave récession, a abondé la directrice du Secrétariat d'État à l'économie Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

La situation reste tendue et difficile, en particulier dans le secteur du tourisme et de l’événementiel, a-t-elle complété. Il faut maintenant tout faire pour maîtriser la situation sanitaire le plus vite possible. Dans ce contexte, le traçage des contacts est essentiel, a rappelé le ministre de la santé. Et de plaider pour l'utilisation de l'application Swiss Covid.

Durcissement nécessaire

Aucune mesure supplémentaire n'a été annoncée jeudi. Le président de la conférence cantonale des directeurs de la santé, Lukas Engelberger, a cependant appelé tous les cantons à revoir leurs concepts. Un durcissement est nécessaire, a-t-il averti.

Port du masque dans les commerces ou encore restrictions dans les bars, les discothèques et les restaurants. Ces mesures s'adressent dès à présent à l'ensemble des cantons, a-t-il poursuivi.

Les libertés seront restreintes afin de protéger au mieux une vie normale. Et pas que dans le domaine public. Les rencontres privées pourraient être réglées de manière plus stricte, a souligné M. Engelberger. 'Il ne sert à rien de respecter toutes les mesures au travail, si les masques tombent à l'apéro.'

Des adaptations des quarantaines au retour d'un pays 'à risque' semblent aussi à l'ordre du jour. Certaines régions figurant sur la liste de l'Office fédéral de la santé publique affichent une incidence inférieure à la nôtre, a noté Alain Berset. Les grandes manifestations ne devraient en revanche pas être concernées. 'Les distances y sont maintenues, le masque porté et l'hygiène assurée.'

Les cantons gardent les rênes

La Confédération et les cantons ont prévu une nouvelle rencontre vendredi. Ils discuteront alors de potentielles mesures supplémentaires. Pour la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, il est important de briser la tendance à la hausse. 'Plus vite nous réagirons, moins il y aura de restrictions pour la population, l'économie, les familles et les groupes à risques'.

Pas question pour autant que la Confédération reprenne le lead. 'Nous nous en tenons à la situation particulière', a relevé Simonetta Sommaruga. La prise de mesures reste du ressort des cantons.

/ATS