Six candidats briguent la succession d'Alain Berset

A l'expiration du délai dimanche pour déposer une candidature, ils sont six socialistes à se présenter pour succéder à Alain Berset sur le départ pour la fin de l'année. Le Zurichois Daniel Jositsch part favori, du moins hors de son parti.

Outre Daniel Jositsch, cinq autres personnes sont candidates à la candidature. Il s'agit des conseillers d'Etat Beat Jans (BS) et Evi Allemann (BE) et des conseillers nationaux Roger Nordmann (VD), Matthias Aebischer (BE) et Jon Pult (GR).

Une commission de sélection interne au PS procédera à des auditions des candidats jusqu'à samedi prochain. Le groupe parlementaire décidera le 25 novembre qui il présente. Les autres partis auditionneront les candidats socialistes désignés du 5 au 12 décembre.

L'élection par l'Assemblée fédérale réunie aura lieu le 13 décembre en même temps que la réélection des autres membres du Conseil fédéral pour la nouvelle législature.

