Sur les réseaux sociaux, les conseillers d'Etat ont un profil lisse

Une petite base de suiveurs et des posts neutres: ce sont les conclusions qui ressortent d'une étude publiée par des chercheurs de l'UNIL sur l'utilisation des réseaux sociaux par les conseillers d'Etat.

Facebook est le réseau social où les ministres ont le plus d'abonnés, selon les chercheurs de l'Institut de hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne (UNIL). La majorité d'entre eux compte entre 0 et 5000 'followers'. Quelques cas isolés comme l'UDC zurichoise Natalie Rickli (27'499) ou le PS valaisan Mathias Reynard (12'193) dépassent ce seuil.

Sur Instagram, le total d'abonnés des ministres est inférieur à 5000 en moyenne. Quant à X, la plupart des conseillers d'Etat ne possèdent pas de compte.

La grande majorité des publications des ministres peuvent être classées comme neutre et la plupart des posts ne présentent pas ou peu de caractère politique.

Les profils de 154 élus cantonaux ont été étudiés du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 pour cette étude.

/ATS