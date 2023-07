Un don d'un million pour les Verts, un record

Les Verts ont reçu un don d'un million de francs pour leur campagne des élections législatives fédérales d'octobre, selon un communiqué diffusé par le parti. Il s'agit d'une somme record pour la formation écologiste.

L'argent a été donné par Carmita Burkard Kroeber, héritière d'une famille d'industriels, fondatrice de l'entreprise Sika, qui produit des matériaux de construction. Elle est membre des Verts depuis plus de vingt ans et a déjà été candidate pour le parti au niveau régional.

'Le don servira uniquement à financer les élections nationales de 2023', précise le communiqué, soulignant que la donatrice n'a exercé aucune influence sur l'affectation précise des fonds.

Avec ce million de francs, 'nous doublons [...] notre budget de campagne', indique le président des Verts Balthasar Glättli, interviewé dans la NZZ am Sonntag. Le parti va financer une application permettant aux membres et aux sympathisants 'de s'impliquer dans la campagne électorale, de s'informer et de prendre en charge des tâches'. C'est une manière ludique de mesurer son engagement, relève M. Glättli.

Le parti va également renforcer sa visibilité dans l’espace public et en ligne, ajoute-t-il.

/ATS