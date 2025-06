Un nid de martinet sur trois est pollué par du plastique

Un nid de martinet sur trois est contaminé par des déchets plastiques, alors même que ces oiseaux ne touchent presque jamais le sol. Il s'agit de la première étude ayant examiné une interaction directe entre le plastique en suspension dans l'air et une espèce animale.

'Les martinets alpins peuvent rester en l'air pendant huit mois sans interruption, les martinets noirs pendant dix mois', a indiqué Livio Rey, de la Station ornithologique suisse, à l'agence de presse Keystone-ATS. Pour construire leurs nids, ils collectent des matériaux dans l'air et les collent avec leur salive.

La pollution plastique dans les mers est certes un problème connu, mais le fait que des animaux vivant presque exclusivement dans l'air puissent également être touchés n'a guère été pris en compte jusqu'à présent, écrit l'équipe de recherche dirigée par des scientifiques espagnols dans la revue Science of the Total Environment.

Des nids examinés en Suisse

Pour cette étude, à laquelle a également participé la Station ornithologique de Sempach (LU), 487 nids des trois espèces européennes de martinets ont été documentés dans sept pays européens, dont la Suisse.

Des nids à Fribourg, Laufen et Zwingen dans le canton de Bâle-Campagne, à Meltingen et Zullwil dans le canton de Soleure, ainsi qu'à Lenzburg et Seengen dans le canton d'Argovie ont été examinés.

Résultats: 36,5% des nids contenaient des déchets plastiques, et même 85% des nids de martinets pâles. Les scientifiques supposent que cela est dû au fait que les martinets pâles étudiés se trouvaient plutôt dans des régions urbaines. Les nids situés à proximité de lieux très fréquentés étaient généralement plus susceptibles de contenir des déchets plastiques.

Effets du plastique

L'étude ne s'est pas penchée sur les conséquences de cette pollution pour les martinets, mais elle a permis d'observer quatre oiseaux qui s'étaient emmêlés dans des morceaux de plastique. Selon les auteurs, cela représente un risque sérieux. En outre, les produits chimiques contenus dans le plastique pourraient être nocifs pour les oiseaux.

Il est également possible que l'utilisation de plastique présente des avantages pour les oiseaux, par exemple une meilleure isolation thermique des nids. Mais selon les scientifiques, cela doit d'abord être étudié.

/ATS